Cina: uno sguardo alla spinta verso "nuove forze produttive di qualità"
Cina: uno sguardo alla spinta verso “nuove forze produttive di qualità”
Non sarà possibile apprendere l'economia cinese nei prossimi cinque anni senza imbattersi nel concetto chiave di "nuove forze produttive di qualità". Non si tratta del vecchio modello di crescita, ma di un più efficiente balzo in avanti trainato dalla tecnologia. Ed è proprio questo che la rende promettente per il futuro. (ITALPRESS/XINHUA) mec/lcr/azn (Fonte video: Xinhua)