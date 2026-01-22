Home Video News Xinhua Cina: uno sguardo al tunnel ferroviario ad alta velocità sotto il fiume...
Cina: uno sguardo al tunnel ferroviario ad alta velocità sotto il fiume Qiantang
Sali a bordo di un drone FPV e sorvola il nuovissimo tunnel ferroviario ad alta velocità sotto il fiume Qiantang, nella provincia orientale cinese dello Zhejiang. Realizzato per treni che raggiungono i 350 km/h, questo entusiasmante progetto sta portando il collegamento ferroviario con l'aeroporto di Hangzhou un passo più vicino al traguardo. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr/mca3 (Fonte video: Xinhua)