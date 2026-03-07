PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Le università cinesi di eccellenza hanno aumentato le immatricolazioni di 38.000 studenti negli ultimi due anni, ha dichiarato sabato il ministro dell’Istruzione Huai Jinpeng.

Nello stesso periodo, sono stati istituiti oltre 540 nuovi istituti e programmi di cooperazione tra la Cina continentale e altri Paesi e regioni, a livello di laurea e superiore, ha detto Huai in una conferenza stampa a margine della sessione legislativa nazionale in corso.

Dal 2021 al 2025, sono stati aggiunti oltre 8.600 nuove sedi di programmi di laurea e più di 4.500 sedi abilitate al rilascio di lauree magistrali, con molte delle discipline e dei corsi ridefiniti adatti allo sviluppo futuro e alla crescita complessiva delle persone, ha detto Huai.

Ha aggiunto che la Cina continuerà a portare avanti le riforme per allineare meglio l’offerta di talenti alla domanda.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).