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Cina, una stazione di polizia con un cortile pieno di riso dorato
Una stazione di polizia con un cortile pieno di riso dorato? Nella cittadina di Zhonggang, nella provincia orientale cinese del Jiangxi, una stazione di polizia locale ha aperto il proprio cortile agli agricoltori per permettere loro di essiccare i cereali, contribuendo così a tenere i raccolti lontani dalle strade trafficate e offrendo agli abitanti del villaggio un luogo più sicuro durante la stagione del raccolto. Un piccolo gesto, che però avvicina un po' di più la polizia alla comunità. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)