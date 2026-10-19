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Cina: come fa una città di 21 milioni di abitanti ad ascoltare i cittadini?
Come fa una città di 21 milioni di abitanti ad ascoltare i cittadini? La linea telefonica 12345 di Pechino gestisce oltre 70.000 richieste ogni giorno. Una chiamata rivela il problema di una persona, migliaia possono mostrare dove la città deve cambiare. Ecco come Pechino utilizza una linea telefonica pubblica, i big data e l'intelligenza artificiale per trasformare le lamentele quotidiane in soluzioni per l'intera città, con un piccolo "drama da hotpot" lungo il percorso. (XINHUA/ITALPRESS) mec/abr (Fonte video: Xinhua)