Cina: APEC, l’innovazione che fa la differenza

Perché innoviamo? Per salvare vite, superare le sfide. Per fare la differenza. Lo vediamo concretamente quando i droni dotati di termocamere aiutano a individuare e salvare i koala durante gli incendi boschivi in Australia, oppure quando un esoscheletro aiuta un ciclista francese infortunato a tornare in strada e completare un viaggio di 4.037 km in soli 20 giorni. Dietro queste innovazioni ci sono aziende con sede a Shenzhen, polo tecnologico della Cina e città che ospiterà anche l'imminente APEC 2026. (XINHUA/ITALPRESS) mec/abr (Fonte video: Xinhua)