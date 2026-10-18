Cina: Ulanqab diventa un polo emergente per il calcolo dell’IA

Come sta facendo una città nelle praterie della Cina settentrionale a diventare un polo per il calcolo informatico? Grazie al clima fresco, ai forti venti e all'abbondante luce solare, Ulanqab sta attirando i giganti della tecnologia e sfruttando le energie rinnovabili per alimentare la sua crescente industria del calcolo informatico. (XINHUA/ITALPRESS) mec/abr (Fonte video: Xinhua)