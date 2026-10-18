Home Video News Xinhua Cina: giovane inventore testa un hoverboard volante fatto in casa
Cina: giovane inventore testa un hoverboard volante fatto in casa
Un uomo cinese prende il volo su un hoverboard costruito da lui stesso. Dall'apprendimento autonomo dell'ingegneria al decollo, Song Xingyu, originario della provincia centrale cinese dello Hubei, ha costruito da zero un hoverboard volante sperimentale. Il video del suo volo di prova lo mostra mentre decolla, rimane sospeso in aria ed effettua atterraggi morbidi a bassa quota. Potrebbe essere nu assaggio del futuro del volo personale? (XINHUA/ITALPRESS) mec/abr (Fonte video: Xinhua)