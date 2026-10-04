Cina: una giornata con artista della Gen Z nel teatro immersivo dello Xinjiang

Kaderya Alim, artista della generazione post-2000, è impegnata a passare da un ruolo all'altro negli spettacoli di teatro immersivo a Urumqi, capoluogo dello Xinjiang, nella Cina nord-occidentale. È appassionata nel proporre spettacoli coinvolgenti e professionali per arricchire l'esperienza di viaggio dei visitatori. (XINHUA/ITALPRESS) mec/mgg (Fonte video: Xinhua)