Cina, i lanci di razzi dal mare trainano l’industria spaziale commerciale

I lanci di razzi dal mare in Cina stanno diventando più frequenti e abituali, imprimendo nuovo slancio all'industria spaziale commerciale del Paese. Recentemente, il razzo vettore Gravity 1 ha portato con successo nove satelliti nelle orbite previste dalle acque al largo della Cina orientale, stabilendo nuovi record per la massa del carico utile e l'altitudine orbitale in un singolo lancio dal mare. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)