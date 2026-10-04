Cina: Haiyang sviluppa filiera completa dell’industria spaziale commerciale

Haiyang, nella provincia orientale cinese dello Shandong, sta sviluppando una filiera completa dell'industria spaziale commerciale, che comprende la produzione di razzi, lo sviluppo di satelliti, i lanci dal mare e le applicazioni dei dati spaziali. All'Oriental Spaceport sono state supportate con successo 27 missioni di lancio di razzi dal mare, che fino ad agosto hanno portato in orbita 166 satelliti. La tecnologia spaziale viene inoltre applicata all'agricoltura, al monitoraggio ambientale e alla gestione marittima. (XINHUA/ITALPRESS) mec/mgg (Fonte video: Xinhua)