Cina: “Auntie Basketball” porta la cultura Miao in una scuola dello Utah

Una speciale squadra di basket femminile nota come "Auntie Basketball", proveniente dai villaggi Miao della provincia sud-occidentale cinese del Guizhou, ha visitato una scuola superiore dello Utah per un'amichevole all'insegna dello scambio culturale. Con regole di gioco meno rigide e vivaci esibizioni Miao, l'evento ha regalato gioia agli studenti locali e creato legami culturali. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)