Cina: poliziotto polacco omaggia colleghi cinesi con una patch

Un piccolo regalo, un gesto di rispetto. L'agente di polizia polacco Robert Ulanicki è rimasto colpito dagli spettacolari paesaggi e dall'efficiente organizzazione turistica durante la sua visita al monte Huangshan, in Cina. Come gesto di amicizia, ha lasciato ai suoi colleghi cinesi una patch commemorativa della polizia, ricevendo in cambio un distintivo della polizia turistica. (XINHUA/ITALPRESS) mec/mgg (Fonte video: Xinhua)