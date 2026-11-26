Cina: Pechino, mostra su contributo degli amici internazionali durante la guerra

Una mostra speciale ripercorre un capitolo cruciale della storia rivoluzionaria cinese attraverso gli occhi dei giornalisti occidentali che ne furono testimoni. La mostra "Il grande costruttore di ponti - Edgar Snow e gli amici internazionali a Yan'an" è stata inaugurata a Pechino nell'anno in cui ricorre il 90esimo anniversario della vittoria della Lunga Marcia e del primo viaggio di Snow nel nord dello Shaanxi. (XINHUA/ITALPRESS) mec/sat (Fonte video: Xinhua)