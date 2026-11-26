Cina: ZXMOTO, Debise visita Chongqing dopo 6 vittorie nel Campionato Supersport

Nella sua stagione d'esordio nel Campionato mondiale FIM Supersport 2026, il costruttore motociclistico cinese ZXMOTO ha scritto una pagina di storia conquistando sei vittorie. Il pilota francese Valentin Debise ha chiuso al secondo posto nella classifica piloti, mentre la squadra si è piazzata seconda nella classifica a squadre. Fuori dalla pista, Debise e i suoi compagni di squadra hanno visitato lo stabilimento di ZXMOTO e hanno dedicato un po' di tempo alla scoperta di Chongqing. (XINHUA/ITALPRESS) mec/sat (Fonte video: Xinhua)