Home Video News Xinhua Cina: le Tre Gole si tingono di rosso con l’arrivo dell’inverno
Cina: le Tre Gole si tingono di rosso con l’arrivo dell’inverno
La natura dipinge il suo capolavoro! All'inizio dell'inverno, le Tre Gole si accendono di rosso mentre le foglie ricoprono le montagne lungo il fiume Yangtze, in Cina. Da metà novembre fino a gennaio, la gola si trasforma in un mare cremisi, con punti panoramici collegati dalle acque dorate del fiume. (XINHUA/ITALPRESS) mec/sat (Fonte video: Xinhua)