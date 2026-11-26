Cina: Aksay, lago salato d’altopiano si gela e si trasforma in una distesa blu

Un lago salato d'altopiano ad Aksay, nella provincia nord-occidentale cinese del Gansu, ha iniziato a gelare e il risultato è spettacolare! L'acqua cristallina si è trasformata in una distesa sconfinata di ghiaccio, come uno zaffiro nascosto nel cuore del deserto del Gobi. Ogni inquadratura lascia senza fiato. (XINHUA/ITALPRESS) mec/sat (Fonte video: Xinhua)