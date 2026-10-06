Home Video News esteri Cina, un pesce robot “sorveglia” il Lago Occidentale di Hangzhou
Cina, un pesce robot “sorveglia” il Lago Occidentale di Hangzhou
Un pesce robot sta assumendo un nuovo ruolo nel Lago Occidentale di Hangzhou. Ispirato alla carpa nera locale, il pesce biomimetico aggiornato è dotato di una telecamera HD, di un sistema di imaging a infrarossi e di posizionamento BeiDou per aiutare a individuare oggetti smarriti sott'acqua e trasmettere dati in tempo reale. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)