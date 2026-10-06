Cina, un pesce robot “sorveglia” il Lago Occidentale di Hangzhou

Un pesce robot sta assumendo un nuovo ruolo nel Lago Occidentale di Hangzhou. Ispirato alla carpa nera locale, il pesce biomimetico aggiornato è dotato di una telecamera HD, di un sistema di imaging a infrarossi e di posizionamento BeiDou per aiutare a individuare oggetti smarriti sott'acqua e trasmettere dati in tempo reale. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)