Cina: fotografi italiani esplorano il fascino delle campagne di Huangshan

In autunno inoltrato, 62 fotografi provenienti da 25 Paesi e regioni, tra cui Italia, Regno Unito e Brasile, si sono recati nella città di Huangshan, nella provincia orientale cinese dell'Anhui. Durante il viaggio, hanno visitato antichi villaggi in stile Huizhou, assistito alla parata delle lanterne a forma di pesce e osservato la tradizione popolare dello "shaiqiu", ovvero l'essiccazione al sole dei raccolti autunnali. Attraverso i loro obiettivi, hanno immortalato la bellezza della campagna cinese. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)