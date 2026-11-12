Cina: un assaggio dell'”economia emotiva” nel regno degli snack

Vi siete mai chiesti com'è il negozio di snack più grande del mondo? Dagli snack giganti alle mini delizie, c'è di tutto sotto lo stesso tetto. Un gruppo di giornalisti e influencer africani ha recentemente visitato Snack Kingdom, un negozio specializzato a Changsha, capoluogo della provincia centrale cinese dello Hunan, per esplorare la crescente "economia emotiva" della Cina. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)