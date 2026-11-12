Home Video News Xinhua Cina: Aeronautica del PLA celebra 77 anni con sorvolo su Grande Muraglia
Cina: Aeronautica del PLA celebra 77 anni con sorvolo su Grande Muraglia
Ieri ricorreva il 77esimo anniversario della fondazione dell'Aeronautica militare dell'Esercito popolare di liberazione (PLA). Nell'ambito delle celebrazioni, sei caccia J-10 della pattuglia acrobatica dell'Aeronautica cinese hanno recentemente sorvolato il tratto di Huangyaguan della Grande Muraglia. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)