Home Video News Xinhua Cina: a Shenzhen tra alta tecnologia e legami con l’APEC
Cina: a Shenzhen tra alta tecnologia e legami con l’APEC
Shenzhen si prepara a ospitare quest'anno la riunione dei leader economici dell'APEC. Nei primi tre trimestri, gli scambi commerciali della città con le altre economie dell'APEC hanno raggiunto un totale di 3.230 miliardi di yuan. Cosa contraddistingue il "Made in Shenzhen"? Quali prodotti innovativi stanno attirando l'attenzione dei consumatori all'estero? Benvenuti nella "città dell'innovazione" cinese, per scoprirli in prima persona. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)