Cina: EHang autorizzata a testare taxi aerei senza pilota in Sri Lanka

Lo Sri Lanka ieri ha annunciato di aver autorizzato il produttore cinese EHang a testare il proprio taxi aereo elettrico biposto senza pilota. Il velivolo ha effettuato un breve volo a Colombo, trasportando come primi passeggeri il ministro dei Porti e dell'Aviazione dello Sri Lanka, Anura Karunathilaka, e il suo vice Janitha Ruwan Kodithuwakku. Il Paese è determinato a introdurre servizi di trasporto passeggeri con droni e "ora partecipa a questa corsa", secondo Kodithuwakku. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)