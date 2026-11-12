Cina: in aeroporto con la valigia cavalcabile, il test di una giornalista

Un test completo e concreto di una giornalista su una valigia cavalcabile, direttamente in aeroporto! "L'ho usata per spostarmi nel terminal, mi ci sono seduta mentre aspettavo in fila e ho seguito tutte le fasi della procedura d'imbarco, passo dopo passo", Tanti consigli utili per i viaggi da non perdere. Ne comprereste una per il vostro prossimo viaggio? Scrivetelo nei commenti. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)