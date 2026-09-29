TIANJIN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Alcuni turisti fotografati nell’ex sede della L’indo Bank of China a Tianjin, nella Cina settentrionale, il 27 settembre 2026. Costruito nel 1912, l’edificio è uno dei luoghi simbolo del quartiere storico-culturale di Jiefang North Road, e testimonia lo sviluppo del settore finanziario della città in epoca moderna. Nel corso della sua storia ha subito numerose trasformazioni, venendo adibito a museo d’arte, casa d’aste internazionale e museo d’arte occidentale. A causa della scarsità di mostre, era però rimasto inutilizzato a lungo, fino all’ultima ristrutturazione. Nel 2025, il Beijing Performance & Arts Group e il Tianjin North Performing Arts Group ne hanno avviato la riqualificazione, creando uno spazio per spettacoli immersivi e preservandone l’aspetto originale. L’edificio ristrutturato ha aperto ufficialmente al pubblico nell’aprile 2026: i visitatori possono ammirare una mostra dal vivo di giorno e assistere a uno spettacolo teatrale immersivo di sera. Finora ha accolto circa 30.000 visitatori.

-Foto Xinhua-

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