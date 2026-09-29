Mondiali Militari, Manuela Spica bronzo nella sciabola a Budapest

ROMA (ITALPRESS) – Sono iniziati a Budapest i Mondiali Militari 2026 di scherma: nella giornata inaugurale l’Italia ha debuttato con la medaglia di bronzo firmata da Manuela Spica, terza classificata nella gara individuale di sciabola femminile, in cui hanno chiuso invece a un passo dal podio Alessia Di Carlo e Michela Landi. Ottima prestazione e risultato importante sulle pedane ungheresi per la sciabolatrice delle Fiamme Gialle. Numero 2 del tabellone dopo un’ottima fase a gironi, Manuela Spica ha superato per 15-1 negli ottavi la canadese Saciuk e nei quarti ha vinto il derby italiano contro Alessia Di Carlo, con il punteggio di 15-8. Solo in semifinale, dopo un match molto combattuto, è arrivato lo stop, con il risultato di 15-13 contro la polacca Cieslar, che ha decretato per Manuela Spica il terzo gradino del podio. Hanno concluso a poche stoccate dalla “zona medaglie”, come detto, Alessia Di Carlo dell’Aeronautica Militare, 6^ classificata a seguito della sconfitta nell’assalto tutto azzurro con Spica, e Michela Landi del Centro Sportivo Esercito, 7^ dopo il quarto di finale perso (15-9) con la francese Noutcha.

Nella spada maschile si sono fermati sulla soglia dei “top 8” Enrico Piatti (Aeronautica Militare) e Fabrizio Cuomo (Centro Sportivo Esercito), chiudendo rispettivamente al 9° e al 13° posto, mentre si è classificato 25° Jacopo Rizzi (Aeronautica Militare). Oggi sono in programma altre quattro competizioni. La seconda giornata dei Mondiali Militari di Budapest 2026 sarà aperta dalle gare individuali di spada femminile, specialità che vedrà impegnate Gaia Caforio (Aeronautica Militare), Beatrice Cagnin (Aeronautica Militare) e Nicol Foietta (Centro Sportivo Esercito), e di fioretto maschile, dove il Tricolore sarà rappresentato da Giuseppe Franzoni (Fiamme Gialle), Davide Filippi (Centro Sportivo Esercito) e Mattia De Cristofaro (Centro Sportivo Carabinieri). Nel martedì magiaro si disputeranno anche le prove a squadre di spada maschile (dove torneranno in pedana Enrico Piatti, Fabrizio Cuomo e Jacopo Rizzi) e di sciabola femminile (il terzetto azzurro sarà formato da Alessia Di Carlo, Michela Landi e Manuela Spica).

La delegazione italiana che prende parte alla 49^ edizione della kermesse iridata militare è guidata dal Capo missione Andrea Colotti e composta dal Team captain Umberto Placentino, dai maestri Gabriele Anfora per il fioretto, Francesca Boscarelli per la spada e Alberto Pellegrini per la sciabola e dal fisioterapista Stefano Bussi. Come official sono presenti nella Capitale ungherese anche gli arbitri internazionali Giuliana Bellizia, Filippo Canepa e Davide Nigrone.

– foto ufficio stampa Federscherma –

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