Cina: Tesla integra il modello IA Doubao nei sistemi di bordo

SHANGHAI (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La casa automobilistica statunitense Tesla ha integrato Doubao, un modello linguistico di grandi dimensioni sviluppato dall’azienda tecnologica ByteDance, nei suoi veicoli elettrici venduti nella Cina continentale. Lo afferma Tesla China.

Il sistema vocale intelligente di bordo, attivabile con una pressione prolungata del pulsante vocale sul volante, offre una serie di funzionalità come conversazioni informali, canto, comprensione di dibattiti, narrazione di storie, esercitazioni di dialogo in inglese e giochi di ruolo.

La novità inoltre consente agli utenti di passare liberamente tra quattro timbri vocali e cinque modalità operative.

Dotato del modello Doubao integrato per il dialogo in tempo reale e di un sistema end-to-end per l’interazione vocale, il sistema di infotainment di bordo ha superato il tradizionale modello “domanda e risposta” tipico dei walkie-talkie, offrendo un’esperienza interattiva più naturale, fluida e proattiva.

La casa automobilistica tedesca Mercedes-Benz aveva ampliato la propria partnership con ByteDance nel settembre 2025 per integrare il modello linguistico di grandi dimensioni Doubao nei suoi veicoli elettrici.

Le aziende tecnologiche cinesi hanno recentemente compiuto progressi significativi nello sviluppo di modelli di intelligenza artificiale. Alibaba ha presentato il 3 agosto il suo modello linguistico di grandi dimensioni Qwen3.8-Max, segnando un importante aggiornamento della serie Qwen con funzionalità avanzate nella programmazione, nel lavoro quotidiano e nella ricerca.

A luglio, la startup di IA Moonshot AI ha rilasciato il modello Kimi K3, che dispone di 2.800 miliardi di parametri, rendendolo il modello di IA open source con il maggior numero di parametri al mondo, secondo quanto dichiarato dall’azienda.

Gli esperti hanno osservato che un numero crescente di modelli open source cinesi di grandi dimensioni sta passando da singoli progressi a sviluppi collettivi, offrendo nuovi approcci allo sviluppo globale dell’IA.

– Foto Xinhua –

(ITALPRESS).