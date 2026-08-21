Cina: esteso a Kirghizistan e Vietnam il transito di 240 ore senza visto

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina ha aggiunto Kirghizistan e Vietnam al suo programma di transito senza visto di 240 ore, portando a 57 il numero totale dei Paesi che possono beneficiare di questa politica. Lo hanno annunciato ieri le autorità per l’immigrazione.

A partire dal 20 agosto, i cittadini di Kirghizistan e Vietnam titolari di passaporto ordinario e di biglietti aerei interlinea con date e itinerari confermati, diretti verso un Paese o una regione terzi, potranno entrare in Cina attraverso uno qualsiasi dei 65 valichi di frontiera del Paese e soggiornarvi fino a 240 ore, ovvero 10 giorni, senza visto, secondo l’Amministrazione nazionale per l’immigrazione (NIA).

A partire dallo stesso giorno, i cittadini dei due Paesi titolari di passaporto ordinario potranno inoltre beneficiare della politica di ingresso senza visto per 30 giorni nella provincia di Hainan, nella Cina meridionale, che consente loro di entrare nella provincia attraverso i porti aperti di Hainan e di soggiornarvi senza visto per un massimo di 30 giorni. Con queste aggiunte, il numero dei Paesi coperti da questa politica di esenzione dal visto per Hainan è salito a 61.

Durante il periodo di esenzione dal visto, i viaggiatori possono svolgere attività turistiche e commerciali, effettuare visite di scambio e ai familiari. Tuttavia, le due politiche non comprendono attività lavorative, di studio o giornalistiche, per le quali sono ancora necessari i visti appropriati, ha affermato la NIA.

Queste misure rientrano nel più ampio impegno della Cina volto a favorire i viaggi e gli scambi internazionali.

– Foto Xinhua –

(ITALPRESS).