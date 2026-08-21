Il 24 agosto a Kiev il nuovo vertice della Coalizione dei Volenterosi

KIEV (UCRAINA) (ITALPRESS) – La Coalizione dei Volenterosi tornerà a riunirsi il 24 agosto, nel giorno dell’Indipendenza ucraina, per un nuovo confronto sulle garanzie di sicurezza e sul dispositivo multinazionale destinato a sostenere Kyiv dopo un eventuale cessate il fuoco. A confermare ufficialmente l’appuntamento è la Nato, annunciando la partecipazione da remoto della vicesegretaria generale Radmila Shekerinska al meeting, co-presieduto dal premier britannico Andy Burnham, dal presidente francese Emmanuel Macron e dal cancelliere tedesco Friedrich Merz.

Secondo il Kyiv Independent, la riunione si terrà a Kyiv con rappresentanti di oltre trenta Paesi e la presenza, tra gli altri, del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, del presidente del Consiglio europeo Antonio Costa, del finlandese Alexander Stubb e del premier lussemburghese Luc Frieden. Il vertice interviene in una fase ormai avanzata della pianificazione militare: nell’ultima riunione del 13 luglio i co-presidenti avevano ribadito che la Multinational Force for Ukraine è pronta, su richiesta di Kyiv, a operare dopo una cessazione credibile delle ostilità, assicurando capacità “sul terreno, in aria e in mare”.

Sul tavolo resta anche la preparazione di esercitazioni congiunte destinate a verificare l’effettiva capacità della Coalizione di dispiegare una reassurance force e contribuire alla rigenerazione delle forze ucraine. La coincidenza con la festa nazionale conferisce così all’appuntamento un forte valore politico, ma il suo baricentro resta operativo: trasformare le garanzie occidentali in un dispositivo militare concretamente attivabile.

– Foto di repertorio Ipa Agency –

(ITALPRESS).