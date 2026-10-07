Cina: tecnologie avanzate arricchiscono il turismo per la Festa nazionale (1)

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Alcuni cittadini provano telescopi a realtà aumentata (AR) in un museo della scienza e della tecnologia a Bijie, nella provincia sud-occidentale cinese del Guizhou, il 6 ottobre 2026. Tecnologie avanzate come esoscheletri, occhiali dotati di intelligenza artificiale e robot hanno reso possibili esperienze diversificate e spettacolari nelle destinazioni turistiche di tutta la Cina durante le vacanze per la Festa nazionale.

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