Cina: tante attività in occasione della Giornata per la prevenzione e mitigazione dei disastri (3)

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un vigile del fuoco usa un’autoscala per soccorrere uno studente “bloccato” durante un’esercitazione di evacuazione d’emergenza in una scuola primaria nella città di Huzhou, nella provincia orientale cinese dello Zhejiang, l’11 maggio 2026. In tutto il Paese si sono svolte diverse attività in occasione della Giornata nazionale per la prevenzione e la mitigazione dei disastri.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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