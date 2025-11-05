Cina: strada rurale lungo Gran Canale dà impulso a sviluppo economico e sociale

Lungo il tratto di Cangzhou è stata costruita una strada arginale di 308 chilometri, che collega oltre 300 villaggi in tutta la città. Lungo il percorso, la strada unisce paesaggi naturali, siti storici e culturali. Inoltre, più di dieci parchi tematici e varie strutture di supporto sono stati realizzati lungo il tracciato, dando vita a uno spazio multifunzionale che integra turismo, svago, fitness e attività ricreative. Questa infrastruttura non solo ha migliorato la vita dei residenti locali, ma ha anche rafforzato la connettività regionale e dato nuovo impulso allo sviluppo economico e sociale. (ITALPRESS/XINHUA) mec/sat/gtr (Fonte video: Xinhua)