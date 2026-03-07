PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – L’aspettativa di vita media dei cinesi ha raggiunto i 79,25 anni nel 2025, con un aumento di 1,32 anni rispetto al 2020, ha dichiarato sabato Lei Haichao, capo della Commissione sanitaria nazionale cinese, in una conferenza stampa tenuta a margine della sessione legislativa nazionale annuale.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
