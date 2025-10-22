Home Video News Xinhua Cina: sinologi, filosofia di Zhu Xi offre saggezza per governance e scambio...
Cina: sinologi, filosofia di Zhu Xi offre saggezza per governance e scambio globali
Il pensiero di Zhu Xi, studioso confuciano della dinastia Song meridionale (1127-1279), resta rilevante per l'apprendimento reciproco tra civiltà e per affrontare le sfide della governance globale, come sottolineato dai sinologi in una conferenza tenutasi nel Fujian, in Cina. (ITALPRESS/XINHUA) mec/sat/gtr (Fonte video: Xinhua)