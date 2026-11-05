Cina: dall’antica saggezza all’ingegneria moderna per gestire il fiume Giallo

Da una visione antica all'ingegneria moderna, la Cina utilizza un sistema di regolazione dell'acqua e dei sedimenti controllato con precisione per contrastare l'accumulo di sedimenti nel suo fiume madre, il fiume Giallo. Grazie a 33 interventi coordinati sui bacini idrici, l'altezza media del letto del canale principale nel corso inferiore è stata ridotta di 3,1 metri, contribuendo a migliorare lo stato di salute a lungo termine del fiume e la prevenzione delle inondazioni. (XINHUA/ITALPRESS) mec/abr (Fonte video: Xinhua)