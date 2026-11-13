Home Video News Xinhua Cina: Shenzhen verso l’APEC, perché gli stranieri scelgono di restare
Cina: Shenzhen verso l’APEC, perché gli stranieri scelgono di restare
Shenzhen, la "città dell'innovazione" cinese, ospiterà questo mese la Riunione dei leader economici dell'APEC. La città ha attirato persone da tutto il mondo, giunte qui per studiare, avviare attività imprenditoriali e costruirsi una vita. Che cosa le spinge a scegliere Shenzhen come propria casa? (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)