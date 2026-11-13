Cina: funzionario APEC, ruolo crescente nella cooperazione economica regionale

Da semplice osservante delle regole a leader tecnologico: come si è evoluto il ruolo della Cina nell'APEC? Antonio Basilio, direttore del segretariato del Consiglio consultivo imprenditoriale dell'APEC, ripercorre le tre occasioni in cui la Cina ha assunto il ruolo di Paese ospitante dell'APEC, sottolineando il suo crescente contributo alla connettività regionale, all'innovazione digitale e allo sviluppo sostenibile. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)