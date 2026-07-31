Cina: Shanghai, sviluppatori ottimisti sui videogiochi per giocatori singoli

Con titoli come "Black Myth: Wukong" che attirano giocatori da tutto il mondo, i videogiochi cinesi stanno emergendo come un nuovo ponte per gli scambi culturali e la collaborazione industriale. Una mostra a Shanghai dedicata ai videogiochi cinesi per giocatori singoli ne ripercorre l'evoluzione dagli anni Ottanta a oggi, presentando titoli iconici e demo giocabili. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)