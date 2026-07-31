Cina: come rendere l’IA inclusiva? Il parere degli esperti SCO al vertice 2026

Mentre l'intelligenza artificiale avanza a un ritmo senza precedenti, una domanda diventa sempre più urgente: come si può realizzare un'intelligenza artificiale per tutti? Abbiamo posto il quesito agli esperti presenti al Vertice 2026 dei media e dei think tank dell'Organizzazione per la cooperazione di Shanghai (SCO), a Bishkek. Ecco cosa hanno affermato sulla cooperazione, sulla fiducia e su come rendere l'intelligenza artificiale più inclusiva. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)