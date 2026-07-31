Cina: eventi serali al Giardino di Yuyuan stimolano i consumi turistici estivi

Quest'estate, il Giardino di Yuyuan a Shanghai ha inaugurato una serie di eventi serali. In collaborazione con diversi franchise cinesi nel settore dell'animazione, Yuyuan propone spettacoli di role-play, ricostruzioni scenografiche e specialità gastronomiche che regalano un'originale esperienza serale ai visitatori cinesi e stranieri. Le nuove attività e i prodotti esclusivi hanno dato nuovo slancio alla vita notturna della città e stimolato la spesa turistica estiva. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)