Cina: piantagioni di tè nello Yunnan immerse nel verde

Gli amanti del tè possono gioire. Nel pieno dell'estate, le piantagioni di tè a Samaba, nella contea di Gengma, città di Lincang, nella provincia sud-occidentale cinese dello Yunnan, sono rigogliosi e verdi. I terrazzamenti ondulati brillano come onde di smeraldo, mentre la brezza leggera trasporta l'aroma fresco e terroso delle foglie che si risvegliano: un vero paradiso per chiunque cerchi un momento di pace immerso nella natura. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)