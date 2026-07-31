Home Video News Xinhua Cina: il salmone d’altopiano si diffonde sui mercati globali
Cina: il salmone d’altopiano si diffonde sui mercati globali
Longyangxia, un bacino dalle acque cristalline situato nel corso superiore del fiume Giallo, in Cina, è oggi la principale base cinese di esportazione di pesci d'acqua fredda d'alta quota nel Paese. Trasportata come merce nella stiva dei voli per passeggeri, la trota salmonata triploide refrigerata può raggiungere i mercati del Sud-est asiatico entro 72 ore. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)