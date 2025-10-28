Cina: Shaanxi, robot umanoidi si uniscono alla raccolta delle mele

È stagione di raccolta delle mele nel nord-ovest della Cina. E quest'anno, una coppia di nuovi "lavoratori" si è unita alla raccolta. In un meleto nella provincia nord-occidentale cinese dello Shaanxi, robot umanoidi stanno prestando le loro mani ad alta tecnologia per raccogliere mele mature direttamente dagli alberi. (ITALPRESS/XINHUA) mec/azn/lcr (Fonte video: Xinhua)