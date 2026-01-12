Cina: Shaanxi, revival di dolci ispirati a cultura di dinastia Tang (1)

XI’AN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Li Huan (a sinistra), un membro dello staff (al centro) e una turista chiacchierano durante un laboratorio pratico di Tangguozi a Xi’an, nella provincia nord-occidentale cinese dello Shaanxi, il 9 gennaio 2026. I Tangguozi, una sorta di dolci ispirati alla cultura della dinastia Tang (618-907), presentano design raffinati e colori vivaci, e sono spesso serviti con il tè. Questi dolci stanno ora attraversando un revival moderno.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
