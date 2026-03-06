PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – I settori manifatturiero e dei servizi della Cina dovrebbero creare oltre 10 milioni di posti di lavoro all’anno dal 2026 al 2030, ha dichiarato oggi Zheng Shanjie, a capo della Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma.

Il valore combinato dei due settori è destinato a crescere di oltre 40.000 miliardi di yuan (circa 5.800 miliardi di dollari USA) durante il periodo del 15esimo Piano quinquennale (2026-2030), ha affermato Zheng in una conferenza stampa a margine della quarta sessione della 14esima Assemblea nazionale del popolo.

(ITALPRESS).