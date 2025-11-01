Home Video News Xinhua Cina: settore carne bovina argentina punta nella CIIE per nuove opportunità
Cina: settore carne bovina argentina punta nella CIIE per nuove opportunità
Il manzo di alta qualità proveniente dal cuore della regione argentina delle Pampas rappresenterà il Paese sudamericano alla prossima ottava China International Import Expo (CIIE), che si terrà a Shanghai. Il boom dei consumi di carne bovina argentina in Cina ha creato nuove opportunità per le aziende argentine. (ITALPRESS/XINHUA) mec/mgg