Cina: operazione da remoto con robot nazionale nello Xizang

Un pionieristico intervento chirurgico a distanza è stato eseguito nella Regione autonoma sud-occidentale cinese dello Xizang, collegando due ospedali di Shanghai e dello Xizang. Utilizzando un robot chirurgico sviluppato in Cina e la tecnologia 5G, un urologo di Shanghai ha completato una prostatectomia radicale laparoscopica attraverso un'unica incisione ombelicale di appena 5 centimetri. (XINHUA/ITALPRESS) mec/fsc (Fonte video: Xinhua)