Home Video News Xinhua Cina, espositori australiani cercano rapporti duraturi alla fiera dell’import
Cina, espositori australiani cercano rapporti duraturi alla fiera dell’import
La nona edizione della China International Import Expo (CIIE) si svolgerà dal 5 al 10 novembre a Shanghai, nella Cina orientale. Il produttore lattiero-caseario australiano Bulla si prepara a tornare con nuovi prodotti a base di gelato, mentre l'azienda di probiotici Biome Australia si prepara al suo debutto alla CIIE. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)