Cina, nel Fujian le calciatrici ipovedenti inseguono i loro sogni

Che cosa serve per giocare a calcio senza poter vedere? Per queste giovani donne della provincia orientale cinese del Fujian, la risposta è fiducia, coraggio e lavoro di squadra. Fondata nel 2024, la squadra femminile di calcio per non vedenti del Fujian è passata dall'essere una formazione appena costituita a conquistare il titolo nazionale nel giro di un anno. Ora le atlete si stanno allenando in vista dei Giochi para-asiatici, dimostrando che la determinazione conta più dei limiti. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)