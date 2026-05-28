TIANJIN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Dei robot suonano pianoforti elettronici alla World Intelligence Expo 2026 a Tianjin, nella Cina settentrionale, il 28 maggio 2026. A tema “Intelligenza: ampio spazio di sviluppo, motore per una crescita sostenibile”, la World Intelligence Expo 2026 ha preso il via qui oggi.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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